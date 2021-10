Het vlees is zwak. Flinke monnik die hier tegen opgewassen is hoor.

"Nieman leidde zondag een excursie naar de Meeuwenduinen, het gebied waar de bronstige damherten elkaar ontmoeten. Vanaf een duintop keken zij en 15 deelnemers, waaronder amateurfotograaf Rick den Biggelaar, naar de sprong herten die zich in het dal ophielden." Nou dit trekken we nog, al werd het bij "15 deelnemers" wel spannend.

Maar daarna was het gedaan.

,,We zagen een hinde. Ze zette zich een beetje schrap en deed haar staartje omhoog. Zo van: kom maar op. Maar het hert dat in haar buurt stond, deed niets. Dus wij zeiden nog een beetje als pubers: ‘Ja, toe maar!’ En ineens ging hij haar dekken. En dat acht keer achter elkaar met dezelfde hinde. Dat wist ik ook niet, dat ze dat deden. Ik was helemaal happy, want ik had dit nooit gezien.”

Nou, ziekenhuizen zet u schrap voor de geboortegolf van 28 juli 2022.

Dit, maar dan 8 keer