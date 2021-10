Op de foto, een gaybrapad. U kent het wel: u loopt over zo'n ding heen, dan bent u genezen van homohaat wollah wollah, en aan het einde van de regenboog staat geen pot met goud maar een pot (een lesbische dame), met een schaal met roze koeken. Iedereen blij! In de gemeente Eemsdelta willen PvdA en GroenLinks ook snoeihard deugen met een gaybrapad - die partijen hebben immers helemaal niks meer te maken met sociaaldemocratie of klimaatradicalisme, alleen nog maar met populistisch woke gelul voor de bühne. Immers, van een gaybrapad is nog nooit iemand niet op z'n bek geslagen door een homohater. Enfin, prima, leg vooral zo'n gaybrapad neer, maar nu is politiek Eemsdelta over de kook. ChristenUnie wil 'm niet, want Jezus was een moeilijk harde heteroseksueel die alleen wijven neukte. CDA wil een andere plek. Volgens Lokaal Belang Eemsdelta wordt 'de veiligheid opgeofferd'. De vvd vindt het maar 'onduidelijk', want wie heeft er nou voorrang. En als je voorrang hebt, maakt je geaardheid nog wat uit? Door al het gesteggel komt er géén gaybrapad en wie heeft er verloren? De heteroseksueel die wil oversteken. Bedankt PvdA en GroenLinks, wat een kudtplan.