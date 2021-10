Wat in deze hele discussie steeds onderbelicht blijft is privacy. Los van al dat loze geouwehoer van wappies en voor- en tegenstanders van vaccinaties gaat het hier om een gecentraliseerd volgsysteem.

Vooralsnog ‘alleen maar’ voor horecabezoek en vooralsnog ‘alleen maar’ om te kunnen zien of iemand wel of niet gevaccineerd is tegen SARS2. Maar hoe het gebruik van een app bij het bezoek van een kroeg gaat helpen om de verspreiding van een dodelijk virus te stoppen wordt uit niets duidelijk. Hoe die app gaat helpen om niet gevaccineerden alsnog zich te laten prikken wordt ook nergens uit duidelijk.

Sterker nog: De beelden van de opeengepakte mensenmassa’s die buiten staan te wachten op hun beurt om gescand te worden laten duidelijk zien dat de kans op verspreiding hierdoor alleen maar groter wordt. En dan is het nog niet eens slecht weer. Wat gebeurt er wanneer het regent? Juist. Iedereen kruipt wat dichter bij elkaar.

En de vaccinatiegraad gaat door deze maatregelen echt niet substantieel stijgen. Degenen die nog niet willen worden ingeënt zijn de totale wappies, of mogen helemaal niet van hun lokale sjamaan en mogen ondertussen wel dicht tegen elkaar in hun tempel zitten en/of worden al jaren niet in de horeca toegelaten vanwege teveel overlast. Overigens heeft de Nederlandse overheid nog geen begin van een idee van de vaccinatiegraad van de bevolking. Ter zou denken dat het bijhouden hiervan een klusje is dat je een 6-jarige nog kunt laten doen. Maar er zijn goede redenen om Hugo de Jonge niet meer voor een basisschoolklas te laten staan. Zelfs dit kan hij niet. Er wordt niet ’s morgens om 8 uur gekeken hoeveel vaccins er zijn en vergeleken met de voorraad ’s avonds om 8 uur als het prikken is opgehouden. Er is een rekenmethode ontwikkelt om de vaccinatiegraad te bepalen. En wat iedereen natuurlijk al vergeten is: Die rekenmethode heeft er steeds ruimschoots naast gezeten.

Dit zijn dus niet de redenen voor de invoering van die corona-app. Het gaat om controle. Het gaat alleen maar om controle en het gaat om permanente controle. Dit. gaat. nooit. meer. weg.

Als die totale, gecentraliseerde controle niet het beoogde doel was, dan konden we gewoon gebruik maken van ons gele boekje. De bewering dat die dingen meer fraudegevoelig zouden zijn is door al de berichten over de gaten in het app-systeem al afdoende naar het rijk der fabelen verwezen. Trouwens, moet ik opmerkingen over fraudegevoeligheid serieus nemen van een minister die 5 miljard euro uit de staatskas heeft laten verdwijnen en pislink wordt wanneer hem wordt gevraagd of hij misschien even de moeite zou willen nemen om die verdwijning toe te lichten? En dus botweg weigert om verantwoording af te leggen en daar lachend mee weg komt.

Voor al diegenen die met het aloude argument komen dat zij niks hebben te verbergen, zeg ik dat ik dat misschien wel heb en dat gaat jullie en vooral Pinocchio en die schoenenclown geen sodemieter aan.

De schapen die wijzen op de bewering dat de app helemaal niet zoveel gegevens bijhoudt wijs ik erop dat er om te beginnen twee apps worden gebruikt. De eerste is degene waar je zelf mee rondloopt en de tweede is de scan-app die door de (overigens niet bevoegde) horeca-medewerker wordt gebruikt. Die laat dan misschien wel alleen twee letters zien, een geboortedatum en een vrolijk primair kleurtje, maar wat stuurt hij allemaal door naar een centraal systeem? Daarvoor heb je als burger namelijk helemaal geen toestemming hoeven geven. Een listige manier om de privacyvoorwaarden van Apple en andere elektronicaboeren te omzeilen.

En voor die kindertjes die het afgelopen jaar achterin de klas iedere dag hebben zitten slapen: Waarom is dit kabinet ook alweer demissionair? Omdat het aanhoudend, structureel en georganiseerd heeft staan liegen tegen het parlement teneinde een groep totaal nutteloze ambtenaren te beschermen die niet ter zake doende privé-informatie van vele, vele duizenden onschuldige en nietsvermoedende burgers misbruikten om totaal ongestraft die mensen tot crimineel te bestempelen en ze op laffe en misdadige wijze af te persen. Hele gezinnen zijn totaal de vernieling in geholpen. En nog steeds wordt daar geen donder aan gedaan en lacht die laffe rat van een Rutte het gewoon weg. Niet sinds de hertog van Alva hebben we in dit land een regering gehad die zo totaal schijt had aan alle wetten en fatsoensregels.

En dan moet ik, wanneer ik op een terrasje zit en binnen even het bier wil wegpissen mijn hele hebben en houwen toevertrouwen aan die psychopathische doorgesnoven, mislukte mafioos van een Hugo de Jonge? Zijn we in dit land dan echt helemaal gek geworden?

Mijn God, heb medelijden met dit arme volk.