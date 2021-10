Het is niet eens een advertorial. Het is gewoon een nieuwsbericht, tussen de nieuwsberichten over een crash op de A2, een dode in een flat en dichte mist op vliegveld Eindhoven. "Het lekkerste worstenbroodje leer je bakken tijdens deze workshops." Het Omroep Brabantste nieuwsbericht van Nederland, deze week te vinden bij Omroep Brabant. "Wat ooit begon als een manier om vlees langer goed te houden door het in deeg te rollen, is inmiddels het lekkerste Brabantse product van formaat. Om precies te zijn 15 centimeter, want dat is de gemiddelde lengte van een worstenbroodje." En leer ons een precies afgemeten 15 centimeter kennen. ENFIN, een bericht over workshops worstenbroodjes bakken, dat lees je niet in de Volkskrant en dat pretendeert dan een ""kwaliteitskrant"" te zijn. Inmiddels weten we het volgende.

Dit zijn de vier workshoplocaties:



Markland College: Pagnevaartweg 5. 4731 AA Oudenbosch

De Rooi Pannen: Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven

Curio: Frankenthalerstraat 15, 4816 KA, Breda

Summa College: Sterrenlaan 10, 5631 KA Eindhoven

Al deze workshops zijn op 16 november om 17.30 uur.

Philips, Guus Meeuwis, Schijndel, drugsfabrieken en workshops worstenbroodjes. Waarom woont niet iedereen in dat wonderland.