Klimaat gaat over iets in de hele wereld.

Die vragen gaan over kleine lokale aanpassinkjes.

Intussen:

In Europa wonen 700 miljoen. mensen

In Afrika tussen 2000 en 2050 komen er 1 miljard mensen bij. Erbij.

In Azië 1.5 miljard erbij. Erbij.

.

Dat gaat heel veel conflicten en rotzooi geven met voedsel en water en energie en die landen zijn corrupt en hebben schijt aan het milieu.

Dus in 50 jaar tijd komt er meer dan drie keer de bevolking van heel Europa bij. En dan zitten wij hier te rommelen met 5% reductie hier en 5% reductie daar.

Maar Afrika en Azië dat gaat over arme mensen met een huidskleur dus daar praten ze bij Groen Links liever niet over. Dat schiet toch niet op zo.