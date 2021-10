Video: machtig mooi ding wel. De Mobiele Intensive Care Unit van Radboudumc



Die worsteling is absoluut belangrijk nieuws, maar enige nuance bij de NRC- NOS- en RTL-koppen "Ziekenhuizen dreigen weer vast te lopen door toename Covid-19", "'Meerdere ziekenhuizen zien wachtlijsten groeien of bellen operaties af'", "'Overal in Nederland merken ziekenhuizen druk op zorg door toestroom coronapatiënten'" is vooralsnog op z'n plaats. De rondgang langs ziekenhuizen door het NRC valt als onderstaand samen te vatten.

- Zoals gister gemeld heeft het Isala-ziekenhuis te Zwolle twintig operaties afgebeld. Er liggen daar 25 coronapatiënten, waarvan 5 op de ic. De helft van die 25 patiënten komt uit Staphorst en 90% van de 25 patiënten is ongevaccineerd.



- In het Radboudumc "moesten maandag meerdere hartoperaties worden afgezegd, aldus internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers. Het aantal coronapatiënten was vorige week snel toegenomen en mede door een hoog ziekteverzuim kon deze stijging niet worden opgevangen."



- In het Limburgse Zuyderland-ziekenhuis wordt nog geen reguliere zorg afgezegd, maar loopt het personeel wel echt op het tandvlees. Eenderde van de ic-bedden wordt bezet door coronapatiënten - een verdubbeling in anderhalve week. Ziekenhuisbestuurder David Jongen: "We houden het met pijn en moeite bij. We staan heel dicht bij het punt waar we weer operaties moeten afzeggen. We leiden ons suf op, werken hard aan goede arbeidsomstandigheden en een goede samenwerking met de regio. De enige knop waar we nog aan kunnen draaien, is het afbellen van operaties. Dat is het laatste wat ik wil."

- In het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg is 15% van de ic-bedden bezet door coronapatiënten. Bestuurder Bart Berden: "Operaties afbellen proberen we te voorkomen, maar we knijpen wel op de toegang door alleen operaties met een hogere urgentie te plannen. Als de IC-bezetting naar 25-30 procent gaat, zullen wij weer operaties moeten afzeggen." Naar onze bescheiden lezing lijkt de worsteling hier dus nog best wel mee te vallen.

Het NRC besluit de rondgang met: "Een groot aantal ziekenhuizen kan de toegenomen drukte nog aan, of ziet de stijging zelfs niet." In de intro van het NRC-artikel lezen we: "Ook andere grote ziekenhuizen hebben operaties afgezegd of zien wachtlijsten groeien, blijkt uit een rondgang van NRC." Maar voor de duidelijkheid rond dit ambigue meervoud-gebruik; naast het Isala-ziekenhuis heeft volgens de rondgang dus alleen het Radboudumc tot nu toe ook operaties afgezegd.