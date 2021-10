En toen zat CNN's chief medical correspondent dr. Sanjay Gupta ineens 3 uur lang tegenover Joe Rogan. Even een opfrisser: Joe Rogan, 54, ongevaccineerd, herstelde binnen drie dagen van covid met een kuur van monoklonale antilichamen (FDA-goedgekeurd), ivermectine, prednison (aangeraden door het NL ziekenhuis van deze brandbrief), z-pack (azithromycine) en een NAD-infuus en een vitamineinfuus.

Vervolgens vielen alle nette mensen met CNN voorop over elkaar heen om 1 bestandsdeel van die kuur, ivermectine, consistent honend te bestempelen tot paardenontwormer. En natuurlijk, ivermectine begon als veemedicijn, maar in veel lagere dosis is het vanaf 1988 meer dan 4,4 miljard (!) keer veilig door mensen gebruikt en genas het honderden miljoenen mensen van o.a. rivierblindheid. De antivirale werking ervan is alleen in vivo niet aangetoond en metastudies suggereren vooralsnog geen werkelijk effect tegen covid. Maar het paardenframe is natuurlijk gewoon een systeem-trucje om ongevaccineerden te ridiculiseren en het vaccinatienarratief te sterken. Zo ingewikkeld is het allemaal niet.

Maar goed, boven- en onderstaand de belangrijkste fragmenten. Bovenstaand vraagt Joe waarom CNN zo gleeful loog door ivermectine louter als veemedicijn te framen. Onderstaand bediscussiëren ze die studie (niet peer reviewed, al is dat ook niet heilig), die zegt aan te tonen dat jongens tussen de 12 en 15 na vaccinatie vier tot zes keer meer kans hebben op ziekenhuisopname door vaccingerelateerde hartspier-ontsteking dan ongevaccineerd door covid. Er valt een hoop aan te merken op die studie, en heeft in tegenstelling tot hoe Rogan het presenteert, de waarheid ook niet in pacht. De kans op hartspier-ontsteking lijkt bijvoorbeeld zelfs hoger te zijn onder tienerjongens die wel met covid in het ziekenhuis belanden.

De nasleep van het interview was eigenlijk even interessant als het interview zelf. Gupta schreef een blog en vertelde zijn collega's in twee interviews (eentje na de breek, ander boven z'n blog) over zijn ervaring. Een systeemdar op bezoek bij de woordvoerder van de alt-verse.

Eindstand: een vriendelijk, onderhoudend gesprek waarbij geen van beide van mening veranderde.

Over die hartspier-ontsteking na vaccinatie bij tienerjongens

Ja, het *is* dus niet louter een veemedicijn

Gupta's debrief bij collega's

Respect, wel