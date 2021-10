In Polen staat hij bekend als oxytree, een Engels vlechtwoord voor zuurstofboom. Zo heet ook het bedrijfje dat de boom hier vier jaar geleden introduceerde. Sindsdien zijn 600 hectare aangepland. Als het aan Oxytree ligt worden dat er de komende jaren systematisch meer. In de negentiende eeuw kwam de boom uit Azië naar Europa. Hij was populair in adellijke tuinen vanwege zijn gigantische bladeren en overvloedige bloemen. Het was de favoriete boom van Anna Paulowna, dochter van de Russische tsaar en echtgenote van koning Willem II.

Spaanse wetenschappers kweekten in deze eeuw de commercieel bruikbare variant die nu oprukt in Europa. Een stekje groeit binnen zeven jaar uit tot een 15 meter hoge stam met een basisomtrek van een meter. Klaar voor de zaag. Opnieuw planten hoeft niet, want uit de stronk schiet een nieuwe boom op die na vijf à zes jaar weer even groot is. De snelgroeier absorbeert veel meer CO2 dan gewone bomen, dankzij bladeren die een meter doorsnede kunnen bereiken.

“Een hectare van deze bomen neemt in een jaar evenveel CO2 op als een dieselauto in 1000 kilometer uitstoot”, zegt Jacek Linder. Hij richtte vier jaar geleden met een collega Oxytree op. Maar in weerwil van de naam, is schone lucht niet de belangrijkste ecologische winst van de zuurstofboom, legt hij uit.

Potentieel commercieel

“De vraag naar hout neemt toe, ook als vervanger voor minder duurzame materialen, zoals plastic.” Het hout van de keizersboom is geschikt voor sommige soorten timmerhout, voor de productie van meubels, industriële toepassingen en voor muziekinstrumenten. De snelgroeiende plantages kunnen de druk op natuurlijke bossen verminderen. “Eén boom van de plantage produceert evenveel hout als vier bomen in het bos.” Potentieel commercieel dus.

Vooralsnog is ecologische nieuwsgierigheid echter de belangrijkste beweegreden van planters zoals Jacek Glezer. Twee jaar jonge staken, staan strak in het gelid naast zijn huis. Ze zijn al zo’n 10 meter hoog. Grootschalige landbouw is hier in Sierakow aan de rand van het Notec-woud, een uitgestrekt natuurgebied, onmogelijk. Jarenlang probeerden de Glezers het hoofd boven water te houden met appelboomgaarden. “Daar zijn we nu gelukkig mee gestopt”, zegt Glezer. “Appels zijn tegenwoordig goedkoper dan uien.” Daarom kijkt de familie naar alternatieven. Binnenkort moet een deel van de grond worden bedekt met zonnepanelen. En er groeien steeds meer keizersbomen, naast het huis en verderop langs het riviertje, waar de prei het veld moet ruimen. “We doen het vooral om te leren hoe het werkt.” Hij vertelt enthousiast over zijn jongste ontdekking: de bomen doen het beter als je ze ’s zomers in de pot houdt en in het najaar plant.

