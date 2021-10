: Tijd is tijd ! Smoelensmid werkt altijd op tijd en loopt het wat uit dan is er echt iets serieus aan de hand...ooit een ingewikkelde meneer onder behandeling gehad die briesend zei dat ie dure advocaat was en te lang moest wachten ,,ik heb hem heengzonden dat ie maar een factuur moest schrijven voor zijn verloren tijd en een nieuwe afspraak maken wat ik had een noodgevalletje in de stoel...Die ludieke actie heeft me het halve advocaten kantoor als nieuwe patient opgeleverd want dat vonden ze wel geil...Zo zie je maar weer de ene zijn tijd is de ander zijn geiligheid.....