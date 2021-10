"Voor het gebruik van mistlampen zijn twee afstanden belangrijk: 200 meter en 50 meter. Of het nu komt door mist, regen of sneeuwval, zodra je minder dan 200 meter ver ziet, mag je de mistlampen aan de voorkant inschakelen. Alleen bij zeer slecht zicht van minder dan 50 meter, in bijvoorbeeld zeer dicht mist of hevige sneeuwval, mag je het mistachterlicht aan doen.



Je kunt hectometerpaaltjes gebruiken om de afstand in te schatten. Deze afstandspaaltjes staan elke 100 meter langs grote wegen. Zie je vanaf het ene paaltje het volgende niet, dan heb je groen licht om het rode mistlicht op de achterkant van je auto in te schakelen. Vergeet niet om de mistlampen weer uit te zetten als de mist opklaart en het zicht verbetert. Anders riskeer je een boete van 95 euro voor onnodig mistlicht voeren."



Moet je natuurlijk wel op een weg zitten waar hectometerpaaltjes staan, maar anders, weet dat de afstand tussen straatlantaarnpalen 25 meter is.



En anders kijk naar de belijning op de weg. De afstand tussen onderbroken strepen is 9 meter, de streeplengte zelf is 3 meter.



Daar waar de zogenaamde 2 seconden chevrons op de weg liggen is de afstand tussen twee van deze 40 meter.