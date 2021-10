Er is een plek inNederland waar 8 oud gepensioneerde bollenkwekers alle rassen van 1600 tot nu verzameld hebben van iedere cultivar een vierkante meter heel leerzaam en beeldschoon om de historische lijnen te volgen, zelfs in de hongerwinter werden er nieuwe varieteiten gekweekt, bizar! zeer de moeite waard in het voorjaar een bezoekje aan deze mooie tuin in Limmen NH de Hortus Bulborum, geen tienmiljoen toeristen zoals de commerciele Keukenhof en toegang een luttele paar euros voor de kosten . Puur genieten in stilte en onder de rook van het oudste houten kerkje in Nederland een trouvaille...Voor de mooiste bollen inkopen ga ik vanuit het zuiden altijd naar de familie Overdevest bij Wassenaar. die hebben in mijn ogen de mooiste soorten gekweekt..doe er je voordeel mee als je lekker wilt eten de komende winter..