Vanochtend vergeten wasje te draaien. Morgen dan maar!! Papegaai heeft teen gestoten. Krant te laat bezorgd. Doe er eens wat aan, @Parool. Frikandelbroodjes bij de Albert Heijn uitverkocht. NS roept 'beste reizigers' in plaats van 'dames en heren'. Vriendin had weer eens van die vieze grijze Eco Toiletpapier gekocht in plaats van zacht vierlaags kampioenenmateriaal. Autoradio stond vanochtend automatisch afgesteld op Radio 1 i.p.v. op BNR. Ronald Koeman heeft het lastig bij Barcelona. Wc bezet. Oma belde, pincode vergeten. Meeuwenschijt op je auto. Schoorsteenveger komt pas over drie weken. Bitcoin half procentje gedaald. Amsterdam Nieuw-West ontbreekt in de toeristengids. Vanochtend Code Geel. Robotstofzuiger heeft het niet gedaan verdomme. Sudoku te moeilijk. Scheet stinkt. Fietsbel stuk. Koffie smaakt niet. Magnetron kapot. Stroopwafels op. Tekenfilm afgelopen. LEGO duur. Favoriete lepel in vaatwasser. Eerste service in het net. Bier over datum. BIER OVER DATUM!!!