Heb jij ouder wordende mensen in je omgeving? Zo 80, 85 jaar oud. Die worden vergeetachtiger. Het logisch denken, beredeneren, vooruitplannen, consequenties overzien etc gaat allemaal gewoon langzamer. En als er dan ook nog eens zoiets emotioneels aan de hand is als het overlijden van je vrouw, waar je 60 jaar mee geleefd hebt. Dan zet dat ook even je hele leven op de kop. Want *alles* is anders, vanaf het opstaan, de badkamer gebruiken, eten, boodschappen doen, huishouden doen, praten, gezelligheid, iemand die je waarschuwt als je iets doms doet, iemand met wie je kan overleggen: "hé ik ben net gebeld door de bank" bijvoorbeeld. *alles* 24/7 is anders geworden. Plus dat je een gazilion dingen moet regelen. Begravenis, ervenis, abbo:'s stopzetten, verzekering aanpassen etc etc etc

Ja dan kan het op 80-jarige leeftijd heeeeel goed kunnen dat die pinpas afgeven, ff wat langer duurt om te rationaliseren.