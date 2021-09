Uiteraard is het zo dat wanneer je de omgeving verandert het gedrag van de mensen die in die omgeving verkeren beïnvloed wordt. Echter, het is moeilijk om te voorspellen wat precies het effect zal zijn, laat staan dat je zou weten hoe oorzaak en gevolg in elkaar grijpen. En ja, wat is precies 'de omgeving'? Is dat de inrichting van de openbare ruimte? Of is dat ook de privésfeer? En is het één gescheiden van het ander of juist niet? Degenen die ervan dromen dat de samenleving maakbaar is willen maar al te graag geloven dat wat zij kunnen veranderen ook werkelijk gewenste effect oplevert, dat juist de knoppen waar zij aan kunnen draaien de juiste knoppen zijn om de werkelijkheid bij te stellen en af te regelen. Maar ze willen ook graag geloven dat ze van een aantal knoppen af moeten blijven, dat die knoppen taboe zijn en absoluut niet beroerd mogen worden. En daar zit het grote probleem: de ideologie, het mens- en wereldbeeld, de eigen dwingende moraal legt beperkingen op, zware beperkingen, schrijft voor wat wel en wat niet aan de omgeving veranderd mág worden. En dan wordt het politiek, dan wordt het hete brij en komt alles tot stilstand.