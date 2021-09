Je kunt de televisie niet aanzetten of Diederik Gommers is erop, en als Diederik Gommers er eens een keer niet op is, dan zijn er andere mensen op om te praten over hoeveel Diederik Gommers op de televisie komt. Veel televisiekijkers zijn Diederik Gommers dan ook helemaal beu, maar zij zijn blijkbaar niet de enige. Ook het verplegend personeel op de Intensive Care van het Erasmus Ziekenhuis, zeg maar de mensen die met Diederik Gommers werken als hij niet op de televisie is, moeten niks hebben van Diederik Gommers. Zij zijn boos omdat het Erasmus Ziekenhuis tijdens de coronagolven meer patiënten opving dan andere ziekenhuizen. Goed voor het imago van Diederik Gommers en directeur Ernst Kuipers, maar slecht voor de IC-verpleegkundigen die al het werk moesten doen. U las al eerder op de GeenStijl dat IC-verpleegkundigen er door de arrogante specialisten massaal de brui aan geven, maar op sommige IC's (namelijk de IC van Diederik Gommers) is het dus nog net een tikkeltje erger dan op andere IC's.

"Afgelopen maandag liep een crisisbijeenkomst tussen Gommers, IC-directeur Johanneke Mulder en het verontruste personeel uit de hand. Dat blijkt uit een interne, anderhalf uur durende video-opname van de bijeenkomst, die is bekeken door NRC. In de bijeenkomst presenteert Gommers plannen om de 40 intensivecarebedden in het Erasmus MC uit te breiden naar 50 of zelfs 56, zonder enige steun onder het personeel. De bijeenkomst ontaardt vervolgens in een confrontatie tussen Gommers en Mulder aan de ene kant en een aantal IC-verpleegkundigen aan de andere kant. Zij zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben in de leiding van de IC."

Bonusqoute

De allerergste kutqoute uit het artikel is trouwens niet van Diederik Gommers, maar van zijn collega Johanneke Mulder, een, zo lezen wij in NRC, "bedrijfskundige die eerder onder meer voor Twynstra Gudde werkte". You had us at bedrijfskundige, NRC. Maar you had us more at Twynstra Gudde. Goed, die Johanneke Mulder, dus, die vindt dat IC-verpleegkundigen niet zo moeten zeiken omdat ze in plaats van extra salaris of meer rust TAART en PIZZA hebben gekregen. Taart en pizza mensen. Taart. En pizza.

"Op de bijeenkomst, waarvan de toon allengs grimmiger wordt, gooit intensivecaredirecteur Johanneke Mulder olie op het vuur door de aanwezigen verwend gedrag te verwijten. Zij zegt dat de verpleegkundigen op de IC veel meer aandacht en cadeaus hebben gekregen dan die op andere afdelingen, zoveel dat ze „misselijk naar huis” konden vanwege alle gedoneerde pizzapunten en taarten. Ook organiseerde het ziekenhuis een zomerfeest, speciaal voor de IC-afdeling. Voor extra salaris voor de verpleegkundigen was echter geen budget, zegt zij. „De organisatie mág daar ‘nee’ tegen zeggen”, al is dat „dan niet de boodschap die je wilt horen.""