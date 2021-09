De lavastromen op La Palma slepen zich nog langzamer vooruit dan de algemene beschouwingen, maar vooruit gaat het. Niet langer met meters per uur, maar centimeter voor centimeter, waarbij het niet uitmaakt wat het op het pad tegenkomt. Huizen, restaurants, plantages, wegen en zwembaden verdwijnen allemaal in de zwarte tentakels, die er misschien uitzien als een stapel ongevaarlijke steentjes, maar onder de oppervlakte bestaan uit slooplava des brandende vuurdood. Al meer dan 320 gebouwen zijn deels of volledig verwoest en na El Paraíso is nu het dorpje Todoque het volgende obstakel op de route naar de oceaan. Momenteel sneuvelen de gebouwen aan deze rotonde (zie video's), waarbij het verhitte monster zonder vertoon van een coronapas de horeca binnenwalst. Nu de lavastroom het rustig aan doet duurt het nog dagen voordat de oceaan wordt bereikt, als het al zover komt. Maar zolang de gloeiende fonteinen spuiten, gaat de gedwongen herinrichting van het eiland door.

Restaurant voorlopig gesloten

Dronevlucht in de ochtend

En dat op een kaartje

Tetrissen met inboedel

Kijk live mee met de sloop