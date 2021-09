Hoi vaccinloze nepnieuwsfetisjisten. Gisteren stelden wij de (ietwat) rethorische vraag over hoe dat toch zit met al die verwarde drugsgebruikers in Tilburg en Brabant in het algemeen. Vandaag krijgen we via Mutsaerts van Omroep Brabant antwoord. Het komt door HORRORLANTAARNPALEN DES DOODS MET 5G!!!1!!! En die 5G in de Brabantse lantaarnpalen is mind control van de overheid, maar ook een middel om de bevolking te onderdrukken voor als de genocide middels vaccins niet werkt dankzij al die dappere antivaxwappies/Doutzen Kroes. Wat weer verklaart waarom er zoveel verwarde drugsgebruikers, lelijke architectuur, worstenbroodjes en Guus Meeuwis in Brabant bestaan want zo'n 5G lantaarnpaalterreur komt niet zonder bijwerkingen. Overigens is het niet alleen de 5G in Brabantse lantaarnpalen waarmee Ze Van De Overheid alle Brabanders kapot willen maken want die lantaarnpalen geven geen gewoon licht, nee, het is extra keigaaf licht dat bijna net zo sterk is als zunne grote vuurbal en als je te lang onder zo'n 5G-genocidelichtmast staat verbrandt uwe bakkes helemaal stuk koekwaus. Zucht. Right. Mocht u selluf ondusoek willen doen en willen '''verdiepen''' dan kunt u een willekeurige Brabantse gemeente WOBben en vragen naar het fascinerende bestaan van lantaarnpalen en hun locatie (ongetwijfeld vormen alle Brabantse lantaarnpalen vanuit de ruimte gezien een pentagram). Maar u mag natuurlijk ook naar video's van Sven Hulleman (de Brabantse Jensen & Baudet in één persoon) kijken. GS-sliktip: haldol, xanax en als het even kan een cyanidecapsule. Gaan wij magnetische gevaccineerden nu weer verder met baby's offeren voor het satanistische Great Reset-complot, etc. etc. etc. *snik* Pizza iemand?