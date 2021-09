Nog altijd futuristisch, en dat werd dan in 1983 (!) al in gebruik genomen. Kunt u het zich voorstellen hoe het in 1983 (!) voelde zo'n toestel voor het eerst te zien? Wij niet. Maar goed, gingen in 2008 dus al met pensioen, maar daar waren er ineens weer twee. De Amerikaanse luchtmacht schrijft dat "Over the next few days the 144th FW’s F-15 pilots will conduct multiple dissimilar air combat training missions with the F-117 pilots. (...) “The training against integrated forces that include the F-117 will challenge and sharpen pilots, as well as build confidence in tactics and systems needed to defend our nation.” (...) “This training offers incredible value for everyone involved and presents new challenges to test difficult tactics in a realistic environment."

Oftewel, F15's trainen tegen 'iets' dat ze niet op hun radar kunnen zien, of zo. Kruisraketten, blijkbaar. Twee korte docu's over de F-117 boven Irak, en die keer dat het bijna niet mis ging boven Servië, na de breek. Drop uw favo Nighthawk-trivia in de comments!

Wat een shot

Bombs over Baghdad

Bíjna geen F-117's verloren boven Servië