De Lockheed Martin Skunkworks F-117 Nighthawk (wiki), met afstand het meest iconische toestel in het kinetische diplomatenkorps van the American Empire. Tijdens de ontwikkeling was het al een godswonder dat het überhaupt van de grond kwam. Maar cirkelden in 1991 in radiostilte ongezien boven Bagdad terwijl willekeurig AA-vuur het luchtruim oplichtte en raakten er Sadams eerste doelwitten. Tuurlijk, in 1999 ging er eentje neer boven Servië, maar Serviërs kunnen nu eenmaal heel goed mikken.

