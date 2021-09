Hij wordt echt met de dag getikter. Gisteren zag ik hoe hij al kort maar krachtig en vooral zakelijk op zijn nummer werd gezet door - de enige arts in de TK en zijn voormalige partijgenoot - Nicki Pouw-Verweij van JA21, toen hij weer allerlei aluhoedjesgelul aan het verkondigen was, en nu dit onbegrijpelijke gelul over een standbeeld in Hongarije.

Hij is ook gewoon superslecht als hij het woord voert: het lijkt er hier op of hij, zoals de Engelsen dat noemen: ''he just makes it up as he goes along'', of anders, maar dat kan ik me eigenlijk niet goed voorstellen, dat hij al een paar wijntjes teveel achter zijn kiezen heeft.

Wat is Thierry Baudet van een enorme 'belofte', van een politieke 'boy wonder', die op weg was, zo niet de grootste politieke partij van Nederland, dan toch in ieder geval één van de grote drie te worden, verworden tot een meelijwekkende karikatuur van zichzelf, die zich heeft omringd met rare, malle, aluhoedjes-, antisemitische, opportunistische non-valeurs.

Gelukkig hebben goede, nuchtere mensen als Pouw-Verweij, Joost Eerdmans, Annabel Nanninga, Derk-Jan Eppink, etc dat zinkende Narrenschip van Jeroen Bosch op tijd verlaten.