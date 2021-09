"Iedereen moet zichzelf kunnen zijn !"

Ja behalve.... als je een witte man bent, dan sturen ze je in het westen tegenwoordig al vaak naar een verplichte & segregated kursus "Training For White Employees To ‘Undo Their Whiteness’" of een workshop “Interrupting Internalized Racial Superiority and Whiteness” (to teach white people about their “complicity in the system of white supremacy and interrupt racism in ways that are accountable to Black, Indigenous and People of Color.”)