WIJ ZIJN NEDERLAND, WIJ ZIJN NEDERLAND! Jeeeeezes wat hebben we ons mee laten voeren op de hoge tonen van de gierende turbomotoren, wat klinken die versnellingsbakken als een fijne kakofonie van snoeiharde festivalmuziek en wat is het een genot om zo veel mensen op een kluitje plezier te zien maken terwijl de Duitsers van de media proberen kuilen te graven op het Zandvoortse strand, waar bijna niemand in trapt. Op soevereine wijze stuurde Verstappen zijn Red Bull-zeepkist over het meanderende duinparcours naar de voorste plek op de eerste startrij. Zaak is nu om onder de Hollandse nazomerzom de nummer 2 achter zich te houden: Als Max vandaag niet alleen op P1 start, maar daar ook finisht, is hij niet alleen de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar op een Nederlandse Grand Prix, dan neemt hij ook de leiding in het kampioenschap weer over van Lewis Hamilton. Maar dan moet hij zijn RB16 wel 72 maagdelijke Grand Prix-rondes over de hellende hoeken van de zandbaan van het Oranje prinsengemaal op P1 weten te houden, met beide Mercedessen dreigend in de rug. 15:00 uur, stroopwafels, juichcape, banjerbiertje, wees voorbereid op gele en rode vlaggen met veel safety car-kilometers en dan is het Lights Out, AAWG! Ziggo kanaal 14 en KPN kanaal 233 of F1TV cq een illegale online Sky-stream voor wie professioneel commentaar boven campingklets en frisdrankgeluiden prefereert.

JA HOOR: HIJ DOET HET. Max wint op Zandvoort ten overstaan van 70.000 racefans en de halve koninklijke familie, als eerste Nederlander ooit na een zinderende strategische race. Als cadeau pakt hij de leiding in het klassement terug van Lewis Hamilton.