@P. Breidel | 03-09-21 | 17:37: ik heb een paar jaar geleden in de buurt gewoond van een afghaanse tolk. Hij was 1 van de 20 jaar geleden afghaanse vluchtelingen. Hij vertelde mij dat zijn gezin zo weinig mogelijk contacten mochten hebben in de woonwijk waar ze woonden. Want als de taliban mensen zou vinden waar zij als gezin goed mee omgaan, dan zou de taliban als 1e die mensen pakken. Dat waren zijn woorden. En ik praat dan over een jaar of 5 geleden. Wat wij toen al vreemd vonden is dat zij ook gewoon weer op vakantie gingen in het afghaanse gebied. Zijn vrouw eerst modern werd ineens weer hoofdoek draagster en into allah. Hun zoons zagen er uit als talban strijders. Het is gewoon eng hoe men kan onderhuids kan zijn.En daarom het linkse hier in nederland? Knettergek.