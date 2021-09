Ze zijn vast niet de enigen die het zo goed doen hoor maar dit filmpje bij ElderBurger te Seoul (Insta, maps) heeft iets magisch. Geen muziek, geen commentaar, gewoon fijn. Sla groeien ze zelf, brood maken ze zelf, burgers malen ze zelf, saus maken ze zelf, tomaatjes glimmen in het mooiste olierood met tuinkers dat we in tijden zagen, bacon snijden ze vers van een ham dat met evenveel eer behandeld wordt als het rundvlees en dat alles verdomme ook nog eens gegrild op echt houtvuur. En met zoveel zorg en liefde. Onderstaand de menukaart, Insta-collage na de breek. Drop even uw favo plaatselijke burgertenten in de comments want we hebben honger.

De menukaart