Surprise surprise: in Nederland (Corrupt, Kutland) werkt terreur uitstekend. Terwijl in normaal functionerende democratische rechtstaten terreur altijd zinloos is omdat leiders nou eenmaal nooit mogen toegeven aan terreur, winnen in Nederland de terroristen steeds meer terrein. Want Corrupt. Want Kutland. Terreur in kwestie speelt zich voornamelijk af in Groningen en is afkomstig van terreurgroepering De Coronawappies, bekend van het ISIS-style levend proberen te verbranden van een journalist. Deze keer is het de Noorderlijke antivaxxdivisie gelukt een prikbus (waardoor vele levens gered worden dankij dat zo fantastisch werkende en superveilige corranvaccin, die boreale Nobelprijswaardige medisch-wetenschappelijke topuitvinding) uit het straatbeeld te intimideren. Want "de veiligheid van medewerkers kan niet langer worden gegarandeerd". Wat niet zo gek is aangezien er kennelijk noch BOA's noch politie noch leger noch stads/ketenmariniers noch AIVD noch justitie noch de Belastingdienst noch een gemeentelijke extern ingehuurde evaluatiecommissie beschikbaar is om normale mensen te beschermen tegen een kleine groep (<10%) steeds radicalere laagopgeleiden, arbeidsafgekeurden en overige reaguurders met protonmail-accountje. Typisch voor een corrupt kutland: wel beleid maken tegen corona, wel (terecht) zoveel mogelijk willen vaccineren, maar lekker doen alsof er niks aan de hand is wanneer de macht op straat wordt overgenomen door mensen die zo ernstig in de war zijn dat ze de strijd tegen een vernietigend virus schaamteloos vergelijken met de holocaust. Nogmaals deze vraag: waar blijven de Jantjes? Wanneer worden al deze stalkende 'vaccin = vergif'-roepers opgesloten in een kamertje waarin 24 uur per dag keihard uitsluitend Chef's Special, De Staat en Bløf is te horen en waar de TV uitsluitend Formule 1 en wielrennen uitzendt? Waar blijft eigenlijk dat Forumland waar al deze Cafe Weltschmerz-kijkertjes 'onder lichte dwang' naartoe kunnen worden gedeporteerd? En zo'n 'prikbus', dat kan toch ook best een pantserwagen met dreigend doorgeladen .50 op het dak zijn? Dus! Bericht aan alle veldeenheden AIVD, MIVD, C&A, V&D, FIOD, STUKA, Houwitzer cq. OZO: alle verloven ingetrokken, PRIO 1, pronto infiltreren in de wappiegelederen en in voorarrest plaatsen, amen, over en sluiten. En anders korten die uitkeringen, dat zal de wappies écht leren.

1/2 De rechtbank Noord-Nederland heeft zojuist de gevangenhouding bevolen voor een termijn van negentig dagen van twee mannen uit Groningen, 31 en 32 jaar oud, vanwege hun betrokkenheid bij het gooien van brandend materiaal in en tegen de woning van een journalist in Groningen. — OM Noord-Nederland (@OM_NoordNL) September 1, 2021