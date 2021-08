: “Hoe kan dat”? Omdat risico groepen inmiddels zo goed als allemaal gevaccineerd zijn (voor de nu bekende varianten van covid). Blijft over de minder risico volle groepen, die je duidelijk ‘aan de beurt’ zag in de besmetting cijfers van begin dit jaar. Ook die worden opgevangen in ziekenhuizen of ic’s indien het nodig is. Andere zitten misschien een week of wat flink ziek thuis.

Doden zijn er genoeg gevallen dunkt me. 4.5m wereldwijd en 18k in nl. Ondanks het hele vaccinatie circus. Kans op besmetting in nederland (volgens artikel in vk 28 aug 1 op 10).. ondanks vaccinaties).

Dus een kwestie van tijd misschien, of een wat vervelendere variant van covid die nog komt. Afwachten…