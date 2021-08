Er zijn weer eens wat mensen boos. Nu zijn de bühnemoralisten van MOJO weer eens boos, want de geldtelmachines stil. En bij de KNVB, daar tellen ze alleen de lijken van de slaven in Qatar, zijn ze ook boos. U hoeft het een-tweetje tussen de twee dikbetaalde directeurtjes niet te lezen want we zetten wel wat kernwoorden op een rij: snappen het niet meer, vreemd, misgegaan, misging door keuzes die het kabinet maakte, geen grote besmettingshaarden, mensen terechtwijzen, krampachtig, visie, perspectief, pijnlijk, draad kwijt, einde. Het is allemaal zo braaf. Zó braaf. Ze moeten allemaal in de buurt van het broekje van Hugo de Jonge blijven, want als er straks iemand met een chequeboekje staat te zwaaien moet die gulp zo gauw mogelijk open. Maar de blunderclusterfuck van het inmiddels demissionaire kabinet kneuzen, het is toch gewoon niet meer bij te houden? Die poeptrage vaccinatiecampagne, onnavolgbaar ad-hocbeleid, gesteggel met vaccins, gesteggel met mondkapjes, geen aandacht voor ventilatie in binnenruimten, Testen voor Toegang-drama, Dansen met Janssen-geblunder, onderschatten van nieuwe varianten, loze beloftes, gegoochel met cijfers, gegoochel met bedden, willekeurig spelen met data, zelfs glashard liegen over data, datalekken bij die data, totale chaos bij de GGD, de lachwekkende stroom willekeur die bij het RIVM vandaan komt en met deze giftige cocktail van willekeur en incompetentie kwamen de avondklokken, bezoekverboden, directe mondkapjesplichten, indirecte vaccinatieplichten, reisverboden, kroegverboden met als klap op de vuurpijl iedere avond de in 1952 overleden Ab Osterhaus en die schele smoel van Gompie Gommers op televisie. En nu zijn er weer eens wat mensen boos, zoals vrijwel alle sectoren in Nederland al een jaar boos zijn vanwege onnavolgbaar, inconsistent en inconsequent schijtbeleid. Boos zijn nu: MOJO en de KNVB. Maar slaan ze een keer met de vuist op tafel? Trekken ze de streep en zeggen ze een keer met een hele sector het vertrouwen op in wat bewindslieden (in een demissionair kabinet, lol)? Stellen ze keiharde eisen? Is genoeg genoeg? Nee, het breekijzertje is weer een of ander slap interviewtje in het AD dat het 'nooit te laat is' om de 'wetenschappelijke lijn' terug te pakken. Nou lui, veel succes ermee.