We citeren de man die u verkozen heeft tot minister van buitenlandse zaken namens 447,7 miljoen Europeanen, Joseph Borrell. "We will propose to give the Union a 50,000-strong expeditionary force, capable of acting in circumstances like we’re seeing in Afghanistan,” he told AFP. In September I’m gong to visit Iraq, Tunisia and Libya. The next crises will be in Iraq and the Sahel,” he said. Europe only responds in a crisis. Afghanistan could wake it up. The moment has come to give it a military force capable of fighting if necessary."

Zulks willen EU-adepten natuurlijk al jaren en de meest recente echte manifestatie daarvan was het tekenen door lidstaten van Macrons European Intervention Initiative eind juni 2018, voor een interventiemacht "buiten de NAVO om". De grootste uitdaging lijkt vooral hoe je een EU-leger creeërt zonder dat je het een EU-leger noemt - een beetje als de vaccinatieplicht, zeg maar.

Maar goed, een Europese expeditionary force. De Fransen zijn op dit moment eigenlijk de enige met een volwaardige eigen expeditionary force, en kunnen deze zonder hulp van andere landen inzetten in bijvoorbeeld Mali. Zij zijn het enige Europese land dat dit heeft bewezen te kunnen. De Britten liggen er natuurlijk uit, maar zelfs zij zijn niet in staat om Kabul Airport een paar dagen langer vast te houden zonder de VS. Kortom, het EU-leger wordt een Frans-Duits evacuatie-leger om gestrande missionarissen van zichzelf te redden.

En als je een hamer wordt, lijkt alles ineens op een spijker.

UPDATE - Ondertussen in de echte wereld met echte landen

Overste Dassen (VOLT) in de voorste linies