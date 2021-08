Hardlopen, u kent het wel. U hebt net te weinig vrienden om een teamsport te doen, maar Samantha zit hele dagen aan uw kop te zeuren, dus koopt u maar een deftig paar hardloopschoenen teneinde het huis te ontvluchten. Paar Snickers en een blik pils in de zak en dan op het eerste de beste bankje andere hardlopers uitlachen. VUIGE DOODLOPERS! Aangezien u (mogelijk vanwege een of andere darmbacterie) toch te weinig had getraind is het voor u helemaal geen probleem dat er een streep door de Dam tot Damloop is gegaan, maar dat een sportevenement wordt afgelast vanwege de volksgezondheid is toch wel maf. Daarom organiseert Arno Wellens de ALTERNATIEVE DAM TOT DAMLOOP, voor mensen die hun vormpeil wél willen toetsen. Het heeft allemaal iets te maken met 'Rutte heeft liever dat je doodgaat aan obesitas, dan aan een virus opgelopen tijdens een hardloopwedstrijd. De overheid wil dus bepalen hoe je sterft. Hebben we het al over betutteling gehad?' maar dat leest u verder hiero. Inschrijven voor de Alternatieve Dam tot Damloop kan hier, het vertrekpunt ligt in de duinen bij Haarlem en de starttijd is mogelijk ergens van 9 tot 5. "Lieve sportieve vrienden; hoe je ook denkt over Corona, prikken, de liefde van je leven op het circuit van de Formule 1 ontmoeten terwijl je een emmer schraal bier in je vette vingers hebt en je tandglazuur afsterft door de suiker uit het promoblikje met Red Bull, of de solvabiliteit van Deutsche Bank: wij zien elkaar in het weekend van 17 september." Heel veel succes en misschien staan wij wel met een pot bier langs de kant!