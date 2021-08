De claim is als volgt: de Taliban zijn gewoon heel media savy bezig, zeggen precies wat de wereld wil horen namelijk dat ze geen buitenlandse strijders meer zullen huizen, vrouwen en minderheden gerespecteerd worden en dat aanhangers van het oude regime vergeven worden. Parallel aan die claims zagen we beelden van vrouwen die openlijk mogen demonstreren (onder laatste subkop hier), meisjes die naar school blijven gaan (The Independent dropte er zojuist een videorepo over), vrouwelijke docenten nog steeds les mogen geven aan jongens, de Taliban die een sjiietische processie bijwonen, buurten bij de Sikh-gemeenschap, hoe een Afghan National Defense and Security Forces-battalioncommandant en Taliban gemoedelijk war stories met elkaar delen over hun gevechten tegen elkaar, dat de ANA-politiechef van Kandahar die vorige maand nog opriep alle gevangen Taliban-strijders te onthoofden nu 'werkt' als 'chauffeur' voor de Taliban, dat de buitenlandse Taliban-woordvoerder gaat zitten voor een interview met Israelische journalisten (okay LOL hij wist niet dat het Israeli's waren), dat zelfs de laatste Afghaanse jood geen reden ziet Afghanistan te verlaten en dat de verwachte vluchtelingenstroom richting Pakistan dus heel erg meevalt.

Maar ondertussen zou dit alles smoke and mirrors zijn om hun ware aard lang genoeg te verhullen tot ze uit het publieke oog verdwenen zijn, en dan eindelijk hun wraakcampagnes kunnen starten en vrouwen thuis op te sluiten/publiek te stenigen in plaats van een internationaal erkende en geaccepteerde overheid te worden. Want zo ging het in Iran na '79 immers ook ongeveer. Ja, misschien, en misschien ook niet. De chef van de Britse strijdkrachten zegt in ieder geval dat de Taliban 2.0 niet dezelfde is als uit de dirty 90's, en we hen een kans moeten geven zich te bewijzen.

Bovenstaande blauwvinken claimen dat de Taliban hun wraakcampagens al gestart is in Kandahar, Zabul, Ghazni, Helmand enz. Uit Kandahar zagen we op 13 augustus inderdaad beelden van ongeveer twintig lijken op straat (video hier en hier). Deze moorden werden door plaatselijke bewoners op social media aan de Taliban toegeschreven. Dit filmpje claimt de omstanders te tonen tijdens de executie van vier ANA-commandanten in Kandahar, maar de executie zelf is niet te zien. Belangwekkende noot: dit gebeurde voordat de Taliban in Kabul verklaarde dat iedereen vergeven was. Op deze beelden is naar verluidt te zien hoe tolken extreem zwaar mishandeld worden, maar de context en authenticiteit is nog niet geverifieerd.

Beelden van executies en wandaden door de Taliban uit andere steden dan Kandahar moeten we nog tegenkomen, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze niet niet gebeuren. De Nederlands-Afghaanse Aryan zag het naar verluidt nota bene in Kabul zelf gebeuren: "Eenmaal in het appartement zagen ze dat in de straat oude Afghaanse militairen werden neergeschoten."

Er zijn ongetwijfeld nog legio aan tribale rekeningen te vereffenen, en zelfs al spreken officiële Taliban-woordvoerders in Kabul naar eer en geweten, dat betekent nog niet dat hun maten ergens honderden kilometers verderop het er doorleefd mee eens zijn. Hij spreekt zeer waarschijnlijk niet voor de gehele beweging.

Ook gaat er uit Kabul zelf een video rond waarin geclaimd wordt dat de Taliban van deur tot deur gaan om 'mensen' op te pakken en te martelen. Terwijl andere bronnen weer claimen dat hier juist gewapende plunderaars gearresteerd worden. Maar hoe dan ook shout out naar deze makker die alle arrestanten point blank met z'n RPG onder schot houdt LOL.

De grootste lakmoesproef staat echter nu al op de deurmat. Want in Jalalabat en Asadabad zijn anti-Taliban-protesten uitgebroken (onderstaande video's) waarbij de Afghaanse nationale vlag nogal demonstratief vertoond wordt. Durft de Taliban het aan deze protesten de kop in te drukken tijdens in de eerste week van hun media-offensief, of vinden ze een andere manier om de boel te kalmeren? De eerste berichten dat de Taliban in de lucht of op de demonstrerende menigten vuren komen al binnen. We gaan het meemaken.



Oh, en die nieuwe Noordelijke verzetsalliantie in de Panjshir-valei natuurlijk, beelden hier, hier, hier en hier. Want dat is de enige Afghaanse regio die de Taliban nog niet veroverd hebben. We verwachten niet dat die alliantie voor een herovering gaat of uberhaupt een kans zou maken als ze dat wel deden. Maar mogelijk blijven ze wel een onafhankelijke valei.

UPDATE: Al-Jazeera meldt drie doden en 12 gewonden bij de protesten "after shots fired at protest against removal of Afghan flag by Taliban in the eastern city of Jalalabad."



UPDATE: Dit hadden we gemist. Talibanleden hebben gister het standbeeld van Hazara-sjiitische militieleider Abdul Ali Mazari 'onthoofd' en opgeblazen. De Taliban doodde hem in 1996.

UPDATE: Belangwekkend leesvoer in The Atlantic: This Is Not the Taliban 2.0. "When the Taliban first sacked Kabul 25 years ago, the group declared that it was not out for revenge, instead offering amnesty to anyone who had worked for the former government. “Taliban will not take revenge,” a Taliban commander said then. “We have no personal rancor.” (...)"

UPDATE: Taliban (na sneer naar Facebook? lol) gebanned van Facebook.

UPDATE: Voormalige tolk voor de VS Hamdullah Hamdard is naar verluidt door de Taliban gedood in Jalalabad.

UPDATE: De oprichter van inlichtingenbedrijf Palantir tweet dat "“An Afghani interpreter I have come to know well over the years was hung in the streets last night. They melted his DoD ID into his chest. Cut off his arms. And killed his family. His 10 year old daughter was spared and handed off to leadership.” (From a note to my friend)". Het bericht is ongeverfieerd en bovendien de enige bron over een dergelijk voorval. Maar we houden het in de gaten.

UPDATE: Vrouwelijke anchor van Afghaanse staats-tv RTA Pashto mocht vandaag niet de straat op om haar werk te doen. "Despite wearing a hijab & carrying correct ID, I was told by Taliban: The regime has changed. Go home." Een grillige voetsoldaat, of doorseipelende beleidsintenties?

Anti-Taliban protesten in Jalalab, Taliban openen vuur boven/op (?) menigte

