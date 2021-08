: Klopt. Klinkt plausibel, ik ben van mening dat het echter niet zo simpel is.

1) het werkt alleen maar meer polarisatie in de hand, omdat je een twee-klassenmaatschappij ontwikkeld (de reden of "schuld" daarvoor maakt niet uit, je moet dit gewoon niet willen. Nooit. Omdat het de basis legt voor veel ergere dingen (waardoor men in Duitsland nog altijd een nationaal trauma verwerkt... if you remember)

2) het tast mensen aan in de vrijheid zelf te mogen beslissen over hun eigen lijf: niet alleen krijg je zonder test en/of vaccin geen toegang meer tot alles, maar nu mag je er ook nog voor gaan betalen als je een andere mening hebt. Het was toch "wir schaffen das", Mutti Merkel? Met nadruk op "wir"? Daarom worden de kosten van het vaccineren en de zorg toch ook gedragen door de hele maatschappij, door middel van (verplichte) ziektekostenverzekeringen en belastingen?

Ikzelf ben gevaccineerd en ben daar blij mee. Het is mijn mening dat dit beter is en het is ook mijn lijf en mijn risico. Als iemand een andere mening is, kan ik dat stom vinden. Maar ik ga niet uit pathologisch-empathische redenen anderen dwingen te denken zoals ik. Deze geveinsde empathie vergoelijkt inbreuk op de rechten van anderen, hetgeen een precedent vormt dat veel gevaarlijker en potentieel schadelijker is dan dat hele virus.