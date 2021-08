:

Maatregelen hebben zeker geholpen maar gingen wel over praktische zaken zoals verbieden om Gore rotzooi in de rivieren te dumpen en die drijfgassen.

Nu zitten we in een soort nieuwe religie, ik kan er niets anders van maken. De mens heeft zeker invloed op CO2 gehalte in de atmosfeer, maar is dat altijd erg? Het is bv goed voor planten en de Sahel is al jaren aan het vergroenen wat fijn is voor de mensen daar. De agressiviteit van klimaatdrammers is alleen te vergelijken met wat de kerk vroeger deed: je hoort er gewoon bij en anders ben je een slecht mens en ook toen denk ik cancellen enzovoorts. Alle elementen van de oude kerk zijn er: angst, redding, rituelen volgen.

Er zijn zat natuurkundigen die niet alarmistisch zijn maar die wordt het moeilijk gemaakt door extremistische minderheden. Zo is het voor echte wetenschappers duidelijk dat opwarming (zeker in Nederland) mede komt door ons goede gedrag om luchtvervuiling te minderen. Nu nog maar enkele procenten vergeleken met een eeuw geleden. Gevolg is wel dat er meer straling van de zon bij het aardoppervlak komt en dus meer warmte.