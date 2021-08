Als u eind september weer in een Delta+ lockdown komt te zitten, dan is dat niet de schuld van jonge witte slanke meiden en andere antivaxers, maar van de vakantiegangers, die al dan niet met geldige coronapapieren uitreizen deze zomer. Van de Bodensee en Davos in 't oosten tot op de camping in Spanje zitten: de spreaders. Scrubben en clubben met de rest en dan toch allemaal gaan voor die ene onweerstaanbare variant.

Vorige zomer kregen we al de wintercollectie cojoñas uit Portugal en Spanje, en op Nextstrain zie je sinds de meivakantie de delta al. Obrigado. En toch heeft het kabinet er opnieuw alles aan gedaan om iedereen op tijd op de camping te krijgen. En dat terwijl vorig jaar vóór de zomervakantie het risico al duidelijk was. (neem deze briefing voor Carola Schouten). Wat precies zo uitkwam. En nu: geprikt en gevinkt en de straat nog niet uit, of de demissionaire dodo's pakten de festivals af. Next takeaway: je Transaviaatje.

Welkom terug, wel even aan de grens Testen-voor-toegang, denk aan de delta. Gelukkig, je zit al in het QR Social Credit systeem van commandant der keelklachten Tom Middendorp en clusterprutser Pier Eringa ('angst regeert'). Geniet van je vinkje, want het is inmiddels nogal dingetje als je niet kan laten zien dat je gevaccineerd bent, Hugo wil uitsluiting van ongeprikten niet verbieden, maar voor de goedkeuring verwijst hij naar de rechtbank. Meer inlichtingen bij de landsadvocaat.

Kom niet bij de minister klagen, hij moet op vakantie. McKinsey (!) past op de winkel: als Huug terugkomt van de camping, krijgt hij een paar extra grote nieuwe teststraten. Want anders kan-ie niet - na een fotomoment-aldaar (met jou!) - naar de F1. Maar stel 'm geen moeilijke vragen over geld. Anders pakt-ie je groene vinkje af. Of je kans op nageslacht. Achter z'n rug verdwijnen intussen de miljarden uit de staatskas. In Den Haag, en de rest van het avondland. Prettige zwarte zaterdag.

