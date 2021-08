Het is pijnlijk om te zien hoe werkelijk ieder onderdeel van deze coronacrisis op zijn eigen manier compleet is kapotgeblunderd. Vandaag in dit demissionaire drama der wanprestaties: de sneltests, de heilige graal voor de testsamenleving die er moest en zal komen, maar uiteindelijk toch niet kwam. Het Ministerie van Volksgezondheid kocht in hun haast voor 354 miljoen euro van deze tests, maar aangezien de gedroomde testwereld in nog geen twee weken sneuvelde op de dansvloer van een superspread event ligt het grootste deel van de voorraad nu in magazijnen te wachten tot de houdbaarheidsdatum verstrijkt. En het wordt volgens Trouw nog erger, want het Ministerie van Infrastructuur gebruikt wel sneltests voor vakantiegangers, maar dat is niet de voorraad die we al hebben. "Commerciële testsbureaus kopen in opdracht van I&W zelf hun sneltests, die door het ministerie worden vergoed." Oftewel, nog meer belastinggeld verdwijnt in het zwarte gat dat het centrum vormt van dit coronastelsel van wanbeleid, paniekbeslissingen en miscommunicatie. Dit demissionaire kabinet test voor de zoveelste keer positief op onkunde. Wanneer krijgen we daar eens een vaccin tegen?