@Sans Comique | 04-08-21 | 20:33:

Ow kudt die was ik inderdaad vergeten, dus daar ga je al.

Ik zal je vertellen SC, als wij Afro-Nederlander over een tijdje in de VK, NRC, Trouw, Joop of Parool zien verschijnen dan zullen we terugdenken aan de 4e augustus 2021 toen die term voor het eerst in dit topic door reaguurder VolgendjaarkrygikAOW werd gelanceerd en dan kunnen wij later tegen onze kleinkinderen zeggen: "We were there."