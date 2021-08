Ik heb soortgelijk kutwerk nog geen 10 jaar geleden gedaan. Mensen die denken dat het hier altijd beter is hebben volgens mij een gebrek aan levenservaring. Doorgaans is de enige verplichting dat je werkschoenen draagt, gehoorbescherming is optioneel (wie draait nou graag dat afgerachte paar gehoorbeschermers dat door 10.000 smerige uitzendkrachten voor je doordrenkt is met zweet) en op een bouwplaats krijg je een smerige afgeragde helm. Dan is volgens de ARBO alles goed.

De ARBO of andere (ISO) controle instanties komen nooit onaangekondigt aan. Ik heb er ondertussen wel 20 meegemaakt en het is altijd van te voren bekend. Dan worden er even nieuwe spulletjes tijdig aangeschaft en houd iedereen zich 1 dagje aan de voorschriften.

Durf maar een klacht in de dienen als je zulk werk hebt, als je niet in de randstad woont maar daarbuiten, vind je in jouw regio never nooit meer werk. (Ik ken mensen die dat gedaan hebben, het heeft mij in mijn mindere periode wel afgeschikt, was al blij dat ik werk had ipv bijstand)

Het grootste verschil met deze Pakistanen is dat we hier iets moderne hardware hebben staan, want hier hebben we tenminste machines uit de jaren 40-60 in veel productiebedrijven staan, stuk moderner.