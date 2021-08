Ja hallo internetkleuters. Het is 3 augustus en dat betekent peak komkommertijd. Wat dan weer betekent dat het dagelijkse nieuws gewoon ophoudt met bestaan omdat '''journalisten''' ook maar gewoon ambtenaren met een cao'tje zijn die in augustus naar de nudistencamping in Frankrijk willen. Alhoewel er natuurlijk wel sport'''nieuws''' is. Veel sport. Heel veel sport. Sport, sport, sport, sport, sport, sport, sport, sport. Als sport het echte nieuws vervangt dan is je land wel een beetje een kutland. Oh, hee, wacht! Er is ook komkommernieuws, namelijk: MONSTERNAAKTSLAKKEN. Niet te verwarren met de MONSTERWESP. Net als de MONSTERWESP zijn MONSTERNAAKTSLAKKEN wat een sportzomer voor sporthaters is. Zoals bijvoorbeeld in Winschoten (lol) alwaar ze "zat zijn van de naaktslakken". Oei! Zo erg ja? Ja: "Dit is echt extreem, hier worden we echt niet vrolijk van." Wollah! Monsterlijk dit! Ligt aan de drassige kleibodem van Het Noorden zeker? Neeneenee, gansch het vaderland zucht onder de terreur van sport MONSTERNAAKTSLAKKEN. Ze zijn er in Zutphen, in Dordrecht, in Haalderen hele emmers vol, megaveel in Enschede, Rotterdam naaktslakcity, in Almere en Lelystad (maar die vragen er ook wel een beetje om), in keurig Heemstede en in hitsige Marieke, maar die kan er dan wel weer om lachen. Wij niet. Wij haten naaktslakken misschien nog wel meer dan sport. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Nederland alleen al een #kutland is vanwege sport naaktslakken. Maar, er is wel gewoon een Maxvandaagpuzzel (kiwi's!) en vanavond krijgen we een Saroma-toetje van de zuster. Nu sportzomer kijken. HAAAAAAANS! Is er al BMXen? Of boogschieten?