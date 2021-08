: nou, nee. Gopnik is totaal niet vergelijkbaar met de gabber cultuur. De Gopnik is iets uit de Sovjettijd en is eerder te vergelijken met Tokkies Aso's beroepswerklozen en ander al dan niet crimineel tuig

Adidas werd ( en tot op zekere hoogte wordt) gezien als een statussymbool. Was iets uit het westen en door de Olympische spelen van weet ik het wanneer is het zo populair geworden. Gopniks kenmerkten zich vooral door bij elkaar hangen en op de hurken te zitten. Dit is uit de gevangenis cultuur overgenomen, want zitten op de koude natte grond zitten deed je niet, dan was je het laagste van het laagste. Ook werd er veel gedronken, wodka was en is nog steeds spotgoedkoop. Ook al heeft Ome Vladimir de prijzen verhoogd. Bier zat in 2 liter flessen en was dus onafscheidelijk. En zonnebloempitten wordt gegeten alsof er geen morgen is.

De 'Moderne' Gopnik is een parodie hierop. Elementen zijn over genomen en worden uitgedragen. Zoals het Adidas trainingspak. Het is vooral uiterlijk vertoon. De criminele en asociale inslag is niet overgenomen.

En dan heb je ook nog de 'echte' Gopnik, en die zijn nog hetzelfde als de originele Gopnik. De moderne Gopnik is vooral het als een geuzennaam gaan zien.

Als je Gopnik wordt genoemd is dat verre van een compliment namelijk.

Gabbers zijn verre van asociaal, totaal niet werkschuw en een heel hedonistische levensstijl. Work hard, party harder.