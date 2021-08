Dr. Rechts was al weken ziek, koorts en koude rillingen. Dacht soms aan zijn weggestuurde vrouw. Hij had haar teleurgesteld met leugens en ontrouw. Hij dacht: "ik kan wel doodgaan nu". En: "miljoenen mensen zijn zo alleen in hun bed gestorven" en hij durfde niet in slaap te vallen. Toen hij in zijn stoel zat, dacht hij weer aan zijn vrouw, en het berouw kwam van zijn hoofd in zijn hart. Tegelijkertijd kreeg hij een enorme oppepper en hij wist meteen: ik heb een mystieke ervaring. Twee weken later ging hij voor de aardigheid eens naar een kerk (want hij had alles al geprobeerd). Toen er liederen over het lijden van Jezus werden gezongen, rolden tranen van vreugde over zijn wangen. Dr. Rechts begreep niet wat hem gebeurde, hij huilde nooit. Maar hij dacht: hier moet ik mee verder. Zo is hij van bandeloze avonturier een brave bijbeltrouwe christen geworden.