Klokkenluider Daniel Hale kreeg dinsdag vier jaar celstraf voor het lekken van The Drone Papers. Hij had zijn melding maar intern moeten doen, wat totaal geen zin heeft, het Pentagon is niet voor niets gebouwd als een zwart gat. Een melding extern onderbouwen met bewijzen wordt hem nu waarschijnlijk fataal.

90% van de droneaanvallen veroorzaakt burgerslachtoffers. Een feitje wat mij helaas onbekend was. Het blijkt heel moeilijk te zijn het juiste doelwit te identificeren. Zulke verhoudingen zijn als samenwerkende oorlogsverslaggevers niet op te bouwen, er is in alle chaos nooit een compleet beeld. De enige manier om aan zulke informatie te komen in een intern lek bij defensie.

Drone oorlogvoering is extreem hightech en prijzig, maar met deze verhouding burgerslachtoffers ten opzichte van militaire doelen ook nogal zinloos. Hier is voor de plaatselijke bevolking geen touw aan vast te knopen. Het lijkt wel alsof het niet belangrijk is bij welke militie je hoort, er wordt toch wel op je geschoten. Welke boodschap komt aan?

FILE - In this undated file photo provided by the Nashville Police Department is Daniel Everette Hale, who is charged in federal court in Alexandria, Va., under the World War I-era Espionage Act. The former Air Force intelligence analyst pleaded guilty Wednesday, March 31, 2021, to leaking classified documents to a reporter about military drone strikes against al-Qaida and other terrorist targets.

===

Het laat zien hoe moeilijk oorlogen in Arabische en Aziatische landen zijn. Afghanistan is een herhaling van Vietnamoorlog. De vijand verstopt zich onder het volk. Wie is Taliban, wie is de beoogde nieuwe bondgenoot? Hoe splits je vriend van vijand? Ik heb er alle begrip voor dat dit heel moeilijk is, en regelmatig fout gaat, maar ik besef me heel goed wat daarvan de gevolgen zijn.

Hiermee worden terroristische partijen zoals de Taliban, Hamas en Fatah in de kaart gespeeld. Hoe meer doden er te wreken zijn, hoe makkelijker hun fondsenwerving en het ronselen van nieuwe jonge lemmingen verloopt. Het is heel wrang, maar een dode terrorist is voor een terroristische organisatie de makkelijkste manier om broertjes of zusjes in te lijven.

Twee Reuters-journalisten werden op straat doodgeschoten tijdens de Golfoorlog. Een vader wilde met zijn busje andere slachtoffers naar het ziekenhuis brengen en werd ook onder vuur genomen door een Apache helikopter. Reuters eiste de beelden op met de Freedom of Information Act, maar kreeg niets. Gelukkig werd die video illegaal gelekt en daarna gekraakt.

De woordkeus en sfeer van de piloten lieten zien wat oorlog toen was. Vanuit de lucht een computerspelletje, op de grond meerdere oorlogsmisdrijven. Twee losse werelden boven elkaar in hetzelfde Irak. De poging om oorlog chirurgische precisie te geven is geëindigd in een afstandelijke klinische blik. Dankzij illegaal gelekte informatie weten we dit.

De oorlog in Irak kende embedded journalisten die naar communistisch model een geregisseerde versie van oorlog te zien kregen. Laser-geleide bombardementen zonder burgerslachtoffers en een overdosis bewijs van massavernietigingswapens in Irak. Hoe er precies gehandeld is, bleek veel duidelijker uit de illegaal gelekte Iraqi War Logs. Chelsea Manning zat daar jaren voor vast.

De andere kant had de epische Comical Ali, een minister van informatie die de Amerikaanse inval op Bagdad ontkende terwijl er op de achtergrond Amerikaanse tanks in beeld reden. Onder Saddam Hussein onderdrukte een Sjiitische minderheid Soennieten en Koerden. Chemical Ali bestookte die laatste met gifgas. Objectieve informatie is het eerste slachtoffer in oorlogen.

Toch is die hard nodig. Dankzij goede reconstructies weten we dat Dutchbat dankzij te weinig mensen, te licht materieel, bijna geen munitie, nul luchtsteun en een totaal idioot mandaat en gevechts-instructie nooit een kans hadden de plaatselijke bevolking te beschermen. Helaas is het fotorolletje mislukt, anders hadden we harde beelden wat de waarde is van zulke missies.

Deze week bleek dat de Israëlische NSO-groep recent nog topambtenaren van bondgenoten, journalisten en mensenrechtenactivisten bespied had. De onthullingen van Edward Snowden waren niet alleen hard nodig, ze zijn nog steeds actueel en bleken incompleet. Edward zit nog steeds in ballingschap, hij voldeed niet aan voorwaarden als klokkenluider (PDF).

Ons debat begint dankzij oorlogsverslaggevers en klokkenluiders.

Free the source!!!

Sharing is caring!