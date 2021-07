Goedemorgen Nederland. We gaan de dag FEESTELIJK beginnen. Want WE halen weer een hoofdprijs op in olumpies Japan. Windsurfert Kiran Badloe zeilt zometeen zijn medal race en hoeft alleen maar te finishen om de gouwe plak binnen te hengelen. Nu niet heel cynisch roepen: "net als bij PvdA-ers, die hoeven ook niets te doen om burgemeester te worden!" Ons Kiran heeft wel degelijk hard gepresteerd. Hij was heer & meester in alle voorgaande wedstrijden en zometeen hoeft-ie alleen maar te blijven staan. Wat een koning. LIVESTREAM.

GOUD