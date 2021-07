Ik heb het al honderd keer geroepen, en dat blijf ik doen. We moeten als de wiedeweerga een Tribunaal optuigen. En ja, we hebben het ICC, maar dat is een tijger zonder tanden. Denk aan een variant van het Joegotribunaal of voor mijn part het Nürnbergtribunaal. Dan ben je veel slagkrachtiger en kan je verdachten gewoon jaren in voorarrest houden, terwijl er onderzoek wordt gedaan. Er glippen middels ons rechtsysteem teveel oorlogscriminelen door de mazen. Teveel mafklappers komen nu weg met een soort fopstraf, zoals Laura Hansen en haar soortgenoten. We hebben het hier niet over padvinders die verdwaald waren, maar over keiharde oorlogsmisdadigers. De pest is alleen, dat het verdomde moeilijk is om de volwaardige bewijzen te vinden. En op dat punt faalt ons burger rechtsysteem. Het is totaal niet ingericht om dit soort speciale gevallen vol aan te pakken.