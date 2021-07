Arme Rooney. Gaat ie een avondje zuipen na de lockdown en heeft ie het kroeggezellig met een paar Insta-bimbo's, staat de legende vlak daarna met zijn bakkes op het hele internet. Heel Groot-Brittannië (of wat daar nog van over is) over de zeik, omdat hij zich vermaakte met de blonde barbies terwijl Coleen met de koters thuis zat. Een schandalige publieke veroordeling zonder bewijs, want op de foto's doet Wazza helemaal niets verkeerd. Sterker nog, de oude vent sukkelde in slaap op een stoel in de hotelkamer en het zijn Tayler Ryan, Elise Melvin en Brooke Morgan die deze situatie zonder zijn toestemming misbruikten voor wat goedkope internetfame. Dus pak die stiekeme fotosnollen aan en leave Rooney alone!

Lineair lachen: Kan ook. Met Quinsy Gario. Prototype vervelio sinds 2013, toen hij als OpdegrondligPiet furore maakte tijdens de Sinterklaasintocht in Dordrecht. Nu Kicked Out Bij1, dus Huilie-Huilie Op1. Livestream vanaf 22u20.

Alternatieve Olympische Spelen. Met Franse lolbroek

Schuld van GeenStijl!