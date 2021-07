Speakers' Corner is een gedeelte in het noordoosten van het Hyde Park, waar al van oudsher sprekers in het openbaar hun mening verkondigen over politiek, cultuur en religie. Ook andere parken in Londen hebben zo'n plaats, maar Speakers' Corner is de enige die ook echt zo gebruikt wordt. Slechts twee onderwerpen zijn verboden om over te praten: de Britse koninklijke familie en het omverwerpen van de regering van het Verenigd Koninkrijk. Deze plek is sinds 1783 in gebruik

Weet er iemand of er al eerder een spreker daar fysiek is aangevallen? Of is dit de primeur?