"BIJ1 is een reële bedreiging voor de bestaande liberale orde". Aldus Willem Schinkel, hoogleraar sociologie en actief lid BIJ1. Waarmee je zijn relevante CV zo ongeveer wel hebt samengevat. Ach, laat ze lekker...



"Alleen in de academische en de activistische wereld werd er in Nederland over intersectionaliteit gepraat" volgens Simons. Ja, waarom zou dat nou zijn? Is dat omdat de rest nog steeds racistisch is en opgevoed moet worden? Of omdat gewone mensen geen tijd hebben voor deze onwetenschappelijke flauwekul? Zoals alle activisten en """academici""" hebben ze theorieën te over, maar aan het formuleren van toetsbare hypotheses komen ze op de een of andere manier niet toe.