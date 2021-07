Als u miljoenen binnenharkt met het verplaatsen van het witte goud, blijkt het omleggen van een misdaadjournalist relatief gezien best goedkoop. De familie van Peter-schutter Delano Geerman doet een boekje open in de Telegraaf en onthult onder andere de prijs van een dergelijke huurmoord. "Hem zou volgens de familie een beloning van 150.000 euro in het vooruitzicht zijn gesteld." De 21-jarige schutter is een neef van Jaouad Weerwind, die eerder werd veroordeeld voor betrokkenheid bij wapenhandel en voorbereiding van liquidaties en dat allemaal in verband met de Taghi-club. Jaouad begon zijn carrière in dezelfde jeugdbende als Ridouan in de regio Nieuwegein/Vianen en verhuisde later naar Tiel. U weet wel, die Betuwe-stad vlakbij Maurik waar Delano ook een verleden heeft. En waar Jaouad in de cel zit, bleek de nog vrij rondlopende Delano geïnspireerd door de carrière van zijn neef. Met termen als "verschrikkelijk gevoelig voor status en aandacht" en "ze hebben een enorme geldingsdrang" samen met "hij had veel contact met foute jongeren uit Nieuwegein, Vianen en Tiel", is de combinatie van motief en gelegenheid snel gemaakt. Het vooruitzicht van een sporttas vol geld was daardoor genoeg om Delano met een geladen wapen richting de studio van RTL Boulevard te sturen. Want voor Delano was dat veel geld, maar voor een mensenleven blijft het een schijntje.