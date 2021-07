Mijn vissaus is bijna op en dan is het paniek in het burgerlulletjekeukentje chez @Hkv. Hoppa naar de Oosterse Markt denk je dan, want het regent toch pijpenstelen. Vandaag als bijvangst een prikbus op de Bazaar. Maar dan voor allochtonen.

Een buitenkansje voor iemand die bureaucratie op geen enkele wijze meer trekt. Maar dan: Hallo ik kan waarschijnlijk beter Nederlands dan u en al uw families bij elkaar. Mag ik ook zo'n makkelijke prik? En dan de ongemakkelijke gezichten.

Die min of meer aangeboren beleefdheid en dan in toenemende mate een vreemdeling in je eigen land. Ik ben op zich geen domme jongen, maar kansloos zonder zinnig referentiekader. Ik zie het stomweg niet meer.

Ondertussen zal ik me eige prima handhaven. Meest vooruitziende wapenspreuk ever.