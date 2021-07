GGD prikt zondag zonder afspraak op Beverwijkse Bazaar

De GGD Kennemerland is afgelopen week gestart met voorlichting over vaccineren onder specifieke doelgroepen waarbij de vaccinatiegraad achter lijkt te blijven. Er is vooral ingezet op de groep mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig is. Meertalige medewerkers van GGD Kennemerland zijn met hen in gesprek gegaan.

Daarom is besloten op de Bazaar een mobiele prikbus in te zetten. Bezoekers kunnen hier gevaccineerd worden zonder afspraak en met begeleiding in de eigen taal.

bron: Haarlems Dagblad