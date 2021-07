Nog een keer terugspoelen in de video's van gisterenavond, waarin de vermeende spotters te zien zijn die mogelijk De Beelden na de liquidatiepoging op Peter R. de Vries hebben gemaakt. Op het moment dat de vijf knallen te horen zijn uit het vuurwapen van verdachte ex-BNNVARA-rapper Delano Geerman hoort een oplettende lezer, of kijker, of nog preciezer gezegd: luisteraar de in de beelden passerende donkere jongemannen tot drie keer toe 'stoi hode swa' zeggen. "Hode" is een expressie van emotie in het Papiaments met allerlei betekenissen die uiting geven aan schrik, verbazing of opwinding. Het is wellicht een piepklein puzzelstukje, maar het straattaaltje brengt de donkere spotters dichter in verband met de 21-jarige Antilliaanse verdachte schutter.

Na het publiceren van het topic werden we er nog op gewezen dat de getinte heerschappen in het grijs niet alleen voorbij gelopen zijn, maar later - terwijl De Vries al door meerdere omstanders is omringd - nog teruggekeerd zijn en van afstand de boel gade slaan en met het oog op wat lijkt op een telefoon in de hand, mogelijk nog meer beelden hebben gemaakt. Tot slot nog een extra feit rond de woonplaatsen van zowel de Poolse vluchtautobestuurder Kamil Egiert als de jonge 101Barz-rapper Delano Geerman: "De 26Kopergroep [Taghi dus - red.] werd volop in verband gebracht met de plaatsen Maurik en Tiel", zo brengt Boevennieuws in herinnering.

Aanhouding verdachte schutter op de A4