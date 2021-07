Of met voetbal...

Ik heb trouwens achteraf twee inzendingen van het songfestival bekeken. De Engelse inzending met nul punten. Ach, het was niet geweldig, en die choreografie was gewoon dom, maar zo heel beroerd was het nu ook weer niet. En daarna de Nederlandse. Die heb ik halverwege uitgezet. Jeminee, wat was dat saai en voorspelbaar! Ik viel zowat in slaap.

Ik denk dat je gelijk hebt. We lijden aan collectief masochisme. We willen gewoon verliezen. We zijn pas helemaal gelukkig als we op de onderste plaats eindigen.